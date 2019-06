Sofía Castro, con un outfit que resalta sus bien estilizadas piernas

CDMX-. La actriz Sofía Castro, hija de la ex primera dama, Angélica Rivera, compartió una fotografía con sus fans. Se dejó ver con un outfit que permite poner en primer ángulo sus piernas.

En la fotografía, la cual lleva 4 mil Me Gusta en su red de Instagram, la también hija de José Alberto Castro, felicita y agradece volver a encontrarse con una amiga.

Y los comentarios negativos, pero más positivos, no se hicieron esperar para la que fue hijastra del ex presidente Enrique Peña Nieto.

A inicios de mayo pasado, Sofía Castro anunció que le habían hackeado su cuenta en Facebook y mandaban mensajes falsos en su nombre.

Por lo que pidió ignorar un mensaje que se estaba enviando a través de ella.

Me hackearon mi cuenta personal de Facebook, les mandan un mensaje diciendo que tienen que firmar una petición, no soy yo!!!! Por favor no hagan caso! Por que los pueden hackear a ustedes!!!”, se lee en la publicación de la hija de la ex primera dama.