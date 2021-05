No es como meterse en la del súper: Sofía Castro niega colarse en fila de INE

México.- Sofía Castro, actriz e hija de Angélica Rivera, fue blanco de críticas hace unos días cuando acudió a realizar un trámite a las oficinas del INE, donde personas que también la esperaban su turno la acusaron de “colarse” en la fila.

La joven actriz Sofía Castro fue acusada de brincarse la fila en el INE, bajo el argumento de que es figura pública e hija de la ex primera dama, Angélica Rivera.

Hernán Gómez Bruera, hermano del conductor y actor Facundo, fue quien acusó a la hija de José Alberto Castro de saltarse la fila para ser atendida en uno de los módulos del Instituto Nacional Electoral (INE) en la Ciudad de México.

Según Hernán, la actriz de “Vino el amor” y “El dragón” llegó a las instalaciones del INE México de Reforma 295 e inmediatamente se dirigió al módulo, sin formarse.

Ante esta acusación, Sofía Castro se quedó callada por varios días, pero al final, decidió responder y aclarar que no se brincó ninguna fila en el INE, sino que más bien, ya tenía programada una previa.

¿Tú crees que me colé en la fila del INE? La gente piensa que colarte en la fila del INE es como colarte en la fila del super. No es así de fácil. Yo hice mi cita con mucha anticipación por el mismo tema de los llamados, llegué, me pasaron, no había gente”, explicó Sofía Castro.