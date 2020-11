Sofía Castro, hija de Angélica Rivera, revela que padece herpes labial

Ciudad de México.- La actriz mexicana, Sofía Castro, reveló que padece una gran herpes labial.

Fue mediante un video subido a sus historias de Instagram que la hija de Angélica Rivera, explicó que durante más de cuatro días tenía la boca llena de fuegos, con ardor, comezón y dolor, pero es algo que padece desde muy pequeña.

Yo sufro de fuegos desde que tengo literal 2 años, la paso mal desde que estoy chiquita, se me pone la boca horrible, no saben lo mal que la paso, no puedo ni hablar, me duele comer y les juro que no es exageración, la gente que tiene lo mismo que yo me van a entender, no puedo, me duele cab…”, expresó.