¿Daniela Castro? No, es Sofía Castro ‘la gaviotita’ con nuevo rostro

México.- La actriz Sofía Castro compartió una imagen en redes sociales donde se muestra feliz, pero sus seguidores tardaron en reconocerla, pues luce mucho más delgada y la confundieron con la también actriz Daniela Castro.

Y es que la hija de la actriz conocida también como “Gaviota” posó para las redes sociales al lado de su novio Pablo Bernot.

La actriz de 24 años acaparó la atención de sus seguidores en redes sociales, quienes notaron lo mucho que ha bajado de peso, lo que la hace ver mucho mayor, señalan en sus comentarios.

Aunque muchos señalan que si no fuera porque la foto se compartió desde la cuenta de la joven actriz de “Vino el amor” y “El dragón” creerían que es Daniela Castro, de 52 años.

Igualita a Daniela Castro, omg”, “¿Qué le pasó?”, “En esta toma, te pareces mucho a tu tía, Daniela Castro”, “Se parece cañón a Daniela Castro, ¿acaso son de la familia?”, “Parece una doña”, “Bella, pero has bajado mucho”, “De veras porque vi tu nombre si no pensaría que eres otra persona. No te pareces a ti”.