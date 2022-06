Sofía Espinosa revela las peripecias de ‘Supertitlán’ la serie que muestra el otro lado del supermercado

México.- Sofía Espinosa es Amelia una de las protagonistas de la serie “Supertitlán” que desde el pasado 30 de mayo muestra las peripecias y aventuras de quienes trabajan en un supermercado.

En entrevista telefónica, la actriz platicó sobre el proyecto que se ha colocado en el gusto del público de Azteca 7 y muestra la vida de los empleados de un supermercado.

Sofia Espinosa. Foto: Cortesía.

La serie es una versión de la comedia estadounidense Superstore, creada por Justin Spitzer y siendo adaptada para el público mexicano por Amaya Muruzábal. Se aterrizó al caló de los supermercados, además de cómo enfrentarían los mexicanos diversas situaciones.

Supertitlán es un proyecto que me gusta mucho, es entretenida, no deja de ser inteligente…tiene un guión sólido, creativo, interesante, es una mezcla muy buena, que el público está aceptando muy bien”, dijo Sofía.

Los personajes son diversos y aterrizan con lo que pasa en un lugar cualquiera en México.

“Justo tiene personajes tan diversos que inevitablemente te identificas con uno o con varios; tiene esta cosa como muy familiar, los empleados no solo van a trabajar, sino que tienen a su familia laboral, por más que se peleen, se enamoren, se engañen…son una familia, creo qeu eso es algo que tenemos mucho los mexicanos, el valor de la familia, es algo que todos lo tenemos muy arraigado”, señaló.

Sofía Espinosa aprende mucho de Jesús Zavala

Sobre compartir créditos con Jesús Zavala, la actriz comentó que ha sido gratificante y de mucho aprendizaje.

“Mi personaje tiene mucho de ayudar a los demás, es una chava muy trabajadora, firme, líder, pero aunque es muy recta, también cae en enredos”.

“Con Jesús Zavala, no había trabajado, pero es un actor muy entregado, muy bueno; creo que la química se da y no se da, y desde el inicio fue empezar a trabajar, generar hasta una amistad. Pasábamos muchas horas al día juntos, sí compartimos mucho tiempo pero la verdad era muy agradable la dinámica en el set, porque había una complicidad, siempre se agradece, y para que funcione la comedia tiene que haber química, es algo que no puedas portar”, finalizó.

Supertitlán se transmite de lunes a viernes a las 7:45 de la noche por Azteca 7.