México.- Sofia Niño de Rivera fue entrevistada por Yordi Rosado, a quien le dijo que se lamenta ser “blanca y privilegiada” porque recibe duras críticas que hacen su trabajo como comediante de stand-up más difícil.

La chilanga acudió al programa de entrevistas que Yordi Rosado realiza a través de su canal de YouTube, el que últimamente ha alcanzado mayor popularidad, luego de su entrevista a Luis de Llano, a quien Sasha Sokol acusó de abuso.

Sofía Niño de Rivera, quien también ha aparecido como actriz en la serie “Club de Cuervos” de Netflix, ha protagonizado varias polémicas, las más recientes han sido cuando se burló de los habitantes de Chihuahua por no entender sus chistes y el sueldo de 30 mil pesos al mes que cobraba trabajando en publicidad.

Sofía Niño de Rivera en entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube./ Foto: Instagram

A raíz de esos escándalos, Yordi Rosado le preguntó si de alguna manera le afecta que hablen de ella y que hasta la coloquen como tendencia en las redes sociales por esas controversias.

A esa pregunta, Sofía Niño de Rivera, respondió que México es un país muy difícil para trabajar como comediante de stand-up, pues al ser “mujer, blanca y privilegiada”, recibe duras críticas todo el tiempo.

“Sí, sobre todo en un país donde ser mujer, ser blanca, ser privilegiada, ser comediante y libre; las mujeres libres tampoco son muy comunes en este país: libres me refiero a libertad de expresión, o sea que no les molesta decir lo que piensan; es difícil porque te van a criticar por todos lados”, explicó la comediante.

Sofía Niño de Rivera fue nombrada Mujer del Año 2016 de la Ciudad de México, por la revista Chilango./ Foto: Especial

La standupera recordó cuando hizo un chiste sobre Jesús, y se le fueron ‘encima’ en las redes sociales, pues le dijeron que ojalá se arrepienta, Dios la perdone y no acabe en el infierno, a donde van las personas blasfemas, según la religión.

“Qué difícil vivir en un mundo donde hay tantas diferencias de creencias, de opiniones, traumas, tantas heridas, tantas sectas - para mí hay mucho sectismo, tanto político, como religioso, como social - hay muchísimos miedos, que entiendo, entonces se agarran de otras cosas para sobrevivir”, argumentó.

Niño de Rivera declaró que ya aprendió a manejar las críticas, y que ahora ya no le importa si alguien se ofende por lo que ella diga.

“Qué difícil tratar de, ni siquiera, es de que te odie todo el mundo, que difícil tratar de no ofender a nadie. Es muy difícil, entonces yo ya dejé de tratar, entonces yo pongo y que se ofenda quién sea”, aseguró.

Sofía Niño de Rivera comparte en la red social de TikTok su comedia./ Foto: Especial

La participante de la tercera temporada de “LOL” de Amazon Prime Video, volvió a decir que es una mujer privilegiada, pero que ella ha luchado por ganarse su lugar en el mundo del stand-up.

“Yo entiendo que soy privilegiada, que nací en una familia privilegiada… El tema del privilegio es qué haces donde naces, porque no escoges donde naces. Entiendo que vengo de una familia y situación privilegiada, pero yo quería crear mi propio éxito”, expuso.

También habló de la polémica por su sueldo de 30 mil pesos y las críticas que recibió, pues no entendió qué fue lo que les molestó a los usuarios de las redes sociales porque según ella, sólo hizo una observación sobre cómo pagan en publicidad.

“Si me agarran en un buen día, no me molesta mucho, lo primero que hago siempre es ver si la cagu* [...] pero si es algo como los 30 mil pesos, digo ‘me están criticando por querer superarme como persona y profesional’, yo nunca dije ‘mi miserable sueldo, nunca dije que era un sueldito asqueroso’. Si ven la entrevista completa, yo dije que la publicidad estaba mal pagada porque tenía universidad y años de experiencia”.