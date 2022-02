VIDEO. Sofía Reyes dedica tema a Ricky Montaner en su nuevo álbum ‘Mal de Amores’

México.- La cantante Sofía Reyes estrenó “Mal de amores”, álbum en el que incluye dedicatoria a su ex, Ricky Montaner, y a su actual pareja, Alosian Vivancos.

Esta nueva producción, la cual ve como su regalo de San Valentín, es un viaje por reconocer su propia feminidad y por asimilar que el amor ha sido un sube y baja en su narrativa sentimental.

Alosian sabe que la canción de ‘Idiota’ se la escribí a él, y nos burlamos de eso, él y yo. Somos súper amigos y yo lo quiero mucho. Tiene un humor negro, la verdad. Este álbum tiene, o menciona, el viaje que me han hecho hacer cuatro personas”, dijo Sofía Reyes para Reforma.

La regiomontana de 26 años confirmó desde Los Ángeles, California, que el disco incluye temas inspirados en el corazón roto, en el enamoramiento, experiencias que ha vivido en cuatro relaciones distintas.

“Mal de amores”, el cual incluye un viaje por el pop dance, urbano pop, reguetón y hasta bachata, llega cinco años después de que la regiomontana lanzó su primer disco, Louder!

Su primer sencillo, “Marte”, es una colaboración con la estrella argentina María Becerra, y tiene otra, “Amigos”, con Danny Felix, impulsor de los llamados “corridos tumbados”.

A María la conocí en una cena en Miami y a los días ya estábamos en el estudio grabando. A mí lo que me sorprendió es que pensé que sólo le iba a poner voz y empezamos desde cero. Eso hizo que hayamos podido conectar más”, precisó la cantautora.

“En ‘Amigos’, el viaje es muy importante. Es pretender que tú y la otra persona son amigos, pero hay algo que sucede, pero no se dicen. Siempre decimos ‘somos amigos, pero algo quisiéramos que pasara’. Y yo soy de las que dice: ‘Mejor pedir perdón que pedir permiso’”, agregó.

Con más de 11 millones de oyentes en Spotify, y 4 millones de seguidores en sus distintas redes sociales, la intérprete de “Casualidad” y “Llegaste Tú” se siente orgullosa de que esta producción abra con la pieza más íntima, “Mujer”.

Fue por una persona que me gustaba mucho, y es esta parte de decirle sinceramente lo que sentía, lo que me provocaba. Yo sentía fuego, y al hablar (de sexualidad) no se hablaba tanto, como en esta canción”.