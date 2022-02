Sofía Rivera Torres habla de su matrimonio con Eduardo Videgaray: ‘Lo peor que le ha pasado’

Ciudad de México.- Sofía Rivera Torres y el también conductor Eduardo Videgaray contrajeron matrimonio el pasado mes de octubre del 2020, pero como todo en la vida, tiene sus consecuencias, ya que la conductora confesó que fue lo peor que le pudo haber pasado en su carrera.

Rivera Torres cuenta con una amplia trayectoria como locutora y conductora, pero tras tomar la decisión de casarse con Videgaray sólo le trajo problemas en el mundo laboral, ya que son muchas personas buscan demeritar su trabajo.

La también influencer visitó el set del programa de YouTube de Karla Díaz, Pinky Promise, donde lanzó tremendas revelaciones sobre su vida personal y profesional, pues habló acerca de lo que la lleva a cuestionarse si fue buena o mala decisión juntarse con su marido, en cuanto a lo laboral se refiere.

También aclaró que esto es sólo en el ámbito profesional, ya que en lo personal y sentimental se siente feliz junto a Eduardo Videgaray.

Feo que lo diga, pero la mayor dificultad que he tenido como mujer, o sea, lo peor que le ha pasado a mi carrera fue casarme con Eduardo Videgaray. A mi carrera, eh, no en lo personal. En mi vida personal fue una bendición”.

Además dijo que, le parece muy injusta la forma en que los medios de comunicación se expresan de ella al referirse como “la esposa de Eduardo Videgaray”, siendo que Sofía lleva 16 años en el medio, pero también reconoció que esas maneras de tratar a la gente es algo muy común en México.

Llevo desde los 16 años trabajando, ganándome el lugar y en el momento en el que me casé, ah no, pues es la esposa ‘de’. Ha sido bien difícil. Incluso me ha tocado tomar distancia en el ámbito profesional entre nosotros, pero es bien difícil porque estamos juntos en un programa. Y pues en México es bien fácil estereotipar a la mujer…”