México.- La vedette de 68 años, Lyn May confesó que la noticia de su embarazo, fue una broma ‘para reírse de algo’ y olvidar un poco la situación que enfrenta el país con los contagios por Covid-19.

Y esque esta semana, las redes reaccionaron ante una fotografía donde ella y su pareja Marko. Aseguraban que estaban esperando un hijo.

Lyn May dijo en una entrevista para el diario mexicano Reforma, que la noticia sobre su embarazo fue un invento para que sus fans se olvidaran de todo lo malo que está sucediendo actualmente en el país.

Hay que reírse de algo, hay que sacar algo que la gente se distraiga, que no esté viendo puras muertes, enfermos, porque no sabes cómo han muerto, incluso compañeros, entonces hay que sacar cosas que distraigan a la gente”, dijo Lyn May.