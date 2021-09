Se burlan de los pies de Andrea Meza

Nueva York.- Alma Andrea Meza Carmona, conocida sólo como Andrea Meza, una vez más fue víctima de los usuarios de redes sociales, esta ocasión debido a una foto que decidió colgar en el muro de su cuenta oficial en Instagram.

Desde que Andrea Meza se coronó como Miss Universo, los ojos, o mejor dicho la lupa del mundo, se posaron sobre ella. Salieron detractores hasta debajo de las piedras y actualmente está siendo blanco de duras críticas, pues están al pendiente de cada cosa que dice, hace o sube a sus redes.

Este viernes la reina de belleza fue la nueva víctima de las críticas de usuarios de redes sociales. Ya que fungió como invitada de lujo a la semana de la moda en Nueva York, y fue durante una reciente sesión fotográfica donde mostró una parte de su cuerpo que muy pocos conocían, hasta hace poco.

La ingeniero industrial y modelo dejó a más de uno con la boca abierta, pues los internautas analizaron cada rincón de su cuerpo y se percataron de un detalle que desató la polémica, pues al ver el aspecto de sus pies no dudaron en criticarla:

La picardía mexicana una vez más se hizo notar en la web, pues muchos de los comentarios hacia el aspecto de los pies de Andrea Meza parecían entre chiste y ataque, pero la mayoría demostraron que sus pies no fueron del agrado de muchos usuarios de Instagram.

Cabe recordar que antes de participar en Miss Universo, Andrea Meza, confesó en entrevista telefónica con Reforma que en el pasado carecía de seguridad en sí misma y sufrió bullying:

Me he visto diferente en cada una de las etapas de mi vida, no sé si más o menos guapa, pero sí te puedo decir que en un pasado yo no me sentía feliz con cómo me veía. No me sentía bonita”, aseguró.