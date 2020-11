¡Sorpresivo! Sale a la luz testamento de José José y el albacea es ¡Anel Noreña!

México.- A un año del fallecimiento del cantante José José, sus hijos, José Joel y Marysol Sosa, acompañados de su madre, Anel Noreña, salieron a declarar que ya encontraron el testamento del ‘Príncipe de la Canción’ y ni Sara Sosa ni Sara Salazar son el albacea.

La gran sorpresa es que su ex esposa Anel Noreña es su única heredera, lo que fue confirmado por Laura Nuñez, quien fue amiga y representante del cantante en el programa ‘De primera mano’ que encabeza Gustavo Adolfo Infante. Aunque dejó claro que desconoce si Sara Sosa aparece en el testamento.

Yo fui como acompañante pero no leí el testamento y en la sucesión lo único que se dijo es que era la señora Anel la albacea, no se mencionó a ningún otro heredero, así que desconozco si está Sara o no está”, confesó Laura Núñez.