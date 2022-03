Itatí Cantoral se sintió identificada con mamá de ‘Red’

CDMX.- Itatí Cantoral prestó su voz a ‘Ming Lee’ la madre sobreprotectora de ‘Mei Lee’ en la nueva película de Disney Pixar “Red”, que se estrenó este 11 de marzo.

“Ming Lee” es la madre sobreprotectora y un poco autoritaria, siempre elegante y distinguida, que se toma muy en serio sus deberes profesionales como guardiana del templo de la familia Lee en el Barrio Chino de Toronto, pero más en serio se toma el control de su preciada hija, “Mei Lee”.

“Encuentro mucho parecido con Ming porque soy una mujer muy estricta y le exijo a mis hijos que sean los mejores en lo que hacen, que todo sea con reglas…y la vida no tiene reglas, la vida te sorprende”, comenta Itatí en un clip, distribuido por Disney.

Sobre su participación en la película, la actriz Itatí Cantoral comentó:

“Para mí, hacer doblaje de la mano de Disney y Pixar es un sueño hecho realidad. Darle vida a Ming Lee, ha sido una experiencia increíble, y como mamá de una niña de 13 años me sentí muy identificada desde la primera escena. Red es una película con un mensaje universal: el amor de madre e hija, y estoy segura que la audiencia la disfrutará tanto como yo”.

Esta película me identifica en esta mamá cuando a veces me siento frustrada porque las cosas no salen con mi hija al 100%, pero mi hija me ha hecho ver y la película me enseñó que es un ser independiente y las dos tenemos que ir juntas de la mano conquistando la vida”, agrega Itatí en el clip.