México.- Manelik González conocida como Mane, ex integrante del reality Acapulco Shore de MTV, habló sobre su rompimiento con Jawy Méndez, también ex integrante del mismo show, y contó lo que hizo con su anillo de compromiso.

Durante una conferencia, la actriz, empresaria, cantante y ex chica reality rompió el silencio y confirmó su soltería.

Lo confirmo, soy soltera, súper feliz y contenta, mi tiempo, mi espacio, tranquila, estoy con mis proyectos, se viene la segunda temporada de “la madrina mágica“, para los que se preocupaban, estoy bien “ aseguró.

En enero de 202, Mane y Jawy se comprometieron durante el cumpleaños de ella, por lo que su ruptura fue desconcertante para los seguidores de la pareja.

Durante el evento también se le cuestionó a Manelik dónde está el anillo de compromiso, pues diversos rumores afirmaban que lo vendió.

Está guardado” aseguró y después bromeó sobre el tema. ”Empeñado mi amor,… no, no, no, guardado “. dijo Mane.

Mane y Jawy se comprometieron durante el cumpleaños de la actriz.

Le pregunté a mis amigas: “¿Qué hago? ¿Se lo regreso? “. Ellas me dijeron: “¿Estás loca?, no se lo puede regresar jamás”. Entonces ahí lo tengo guardadito”, explicó.

Además, agregó que su ruptura con Jawy se dio de la mejor manera y es una persona importante para ella es por eso que quedaron en los mejores términos.

En el evento público también estuvo Jawy y para sorpresa de muchos, su reencuentro no fue de lo más cómodo para el cantante de reggaeton, pues también fue interrogado sobre Mane y su ruptura, él confirmó la versión de la ex Shore y además aseguró que el reencuentro con su ex pareja fue muy incómodo pues aún sigue sintiendo el mismo amor por ella.

Fue muy reciente lo que tuvimos y para mi estuvo malo paréntesis el encuentro paréntesis cuando tú estés nerviosa y acabas de pasar por una ruptura no sabes cómo reaccionar, entonces nos saludamos con un beso en la mejilla y luego pensé: no puede ser que después de tantos años nos saludamos como simples desconocidos “ aseguro Jawy.

