“Soy una fumeta”, Kendall Jenner admite su consumo de drogas

Kendall Jenner admite que fuma marihuana.

Aseguró que nadie lo sabía.

Su hermana Kim Kardashian, declaró que tomó éxtasis.

Estados Unidos.- La empresaria y modelo estadounidense, Kendall Jenner, admitió su consumo de drogas y declaró que nadie lo sabía.

Durante una entrevista para el podcast ‘Sibling Rivalry’ de los actores Oliver y Kate Hudson, Kendall hizo una revelación de uno de sus secretos más bien guardados: ella también fuma marihuana.

Soy una fumeta… Fumo marihuana. Nadie lo sabe… es la primera vez que lo digo", comentó la modelo.

No es la primera Kardashian que confiesa haber coqueteado con las drogas, pues según el medio de espectáculos Peope, su hermana mayor, Kim Kardashian, declaró en su reality show 'Keeping Up with the Kardashians' que tomó éxtasis cuando se casó con el productor musical Damon Thomas en 2000.

Me casé con éxtasis. La primera vez. Hice éxtasis una vez y me casé. Lo hice de nuevo, hice un vídeo sexual", declaró Kim.

FRG