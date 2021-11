León.- Los fans en León de Spider Man No Way Home hicieron filas en las taquillas de Cinépolis Altacia y Cinépolis Centro Max para conseguir un boleto de la película cuyo estreno está programado para este 15 de diciembre.

Tom Holland como Spider Man y Benedict Cumberbatch como Doctor Strange en el póster oficial de Spider Man No Way Home./ Foto: Especial

La preventa de Spider Man No Way Home en línea comenzó este 29 de noviembre a las 12 horas y como algunos cinéfilos no pudieron apartar sus lugares, acudieron a las taquillas físicas de Cinépolis que se abrieron a las 10 de la mañana.

Todas las salas de Cinépolis en León estarán habilitadas para proyectar Spiderman No Way Home el 15 de diciembre, y la mayoría de quienes hicieron fila para comprar sus boletos eran jóvenes de entre 12 y 29 años de edad.

Personas haciendo fila en Cinépolis Altacia para comprar boletos de Spider Man No Way Home./ Foto: Daniel Martínez

La fila de la taquilla de Cinépolis Centro Max este 29 de noviembre./ Foto: Daniel Martínez

Algunos fans de Spider Man No Way Home se formaron para comprar su boleto en la sala VIP./ Foto: Daniel Martínez.

La fila en Cinépolis Altacia llegó casi a las escaleras eléctricas./ Foto: Daniel Martínez

La fila en Cinépolis Centro Max llegó casi hasta una de las entradas a la plaza./ Foto: Daniel Martínez

Los boletos para Spider Man No Way Home son para las funciones del 15 de diciembre./ Foto: Daniel Martínez

Los fans de Marvel que quieren ser de los primeros en ver Spider Man No Way Home./ Foto: Daniel Martínez

