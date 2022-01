Guanajuato.- Carlos Rivera recibió un increíble y delicioso regalo durante su segunda presentación en el Palenque de la Feria de León 2022, un pastel de chocolate adornado con su personaje de El Rey León, uno de los más importantes en su carrera.

La creadora y fan del cantante es Karla Martínez, propietaria de Kéik Fondant Pastelería, quien quiso darle un detalle muy especial a su ídolo por el Día del Compositor, que se celebra cada año el 15 de enero.

“Yo le quería llevar algo porque sabía que iba estar muy cerca de él, y mi esposo me dice: ‘Es día del compositor, ¿por qué no le llevas un pastel?'. Y pensamos que era buena idea. En cuanto al tema de El Rey León, fue porque sabemos que significa mucho para él”, compartió Karla en entrevista con AM.

Karla Martínez con Carlos Rivera y su pastel de El Rey León en el Palenque de la Feria de León 2022./ Foto: Facebook

La Licenciada en Mercadotecnia y su esposo Cristhian Castillo, quien es Administrador de Empresas, acudieron al segundo concierto de Carlos Rivera en el Palenque de la Feria de León 2022, en donde el artista fue quien se acercó a ellos cuando desde su posición en el escenario, vio el original pastel.

“Me sentí muy nerviosa porque no sabía si iba a poder lograrlo, pero cuando (Carlos) vio el pastel y se acercó, súper sencillo, lo único que hice fue abrazarlo y tomar la foto. Sentí mucha adrenalina ya que es una persona que admiro muchísimo”, contó sobre el momento esperado.

El pastel de El Rey León para Carlos Rivera./ Foto: Facebook

Como el encuentro entre Carlos y Karla era cosa de segundos por tratarse del Palenque, la repostera alcanzó a decirle que hicieron el pastel “con mucho cariño”, a lo que el artista respondió: “Muchas gracias linda”.

Gracias al ingenio y el arte de Karla, la misma Empresa Tapatía, que se encarga del talento en el Palenque de la Feria, la contrató anteriormente para regalarle un pastel a Edith Márquez por su cumpleaños, y una fan de Alejandro Fernández, le mandó a hacer un pastel para los 25 años de carrera de El Potrillo.

Edith Marquerz y su pastel de Kéik Fondant Pastelería en una de sus presentaciones en el Palenque de la Feria de León 2022./ Foto: Cortesía

Alejandro Fernández con su pastel para celebrar sus 25 años de trayectoria./ Foto: Cortesía

Frozen es la más popular

Karla lleva nueve años decorando pasteles de fondant con los personajes favoritos de chicos y grandes en Kéik Fondant Pastelería, aunque los más pedidos son de la película de Disney Frozen y los superhéroes como Batman, Spiderman, Viuda Negra, Hulk, Superman, La Mujer Maravilla y recientemente Baby Yoda, de Star Wars.

Spiderman, Baby Yoda y Frozen en pasteles hechos por Kéik Fondant Pastelería./ Fotos: Facebook

Pero el personaje que significó todo un reto para ella y sus colaboradores fue el de Venom, uno de los villanos de Marvel, debido a que participaron en Cake and Bake Masters México, el evento de pastelería, repostería y chocolatería más importante de Latinoamérica.

“Para un concurso en Ciudad de México en 2018 hicimos a Venom, fue un evento que se llama Cake and Bake Masters. No ganamos pero quedamos entre los primeros 10”, recordó Karla.

Los personajes favoritos que adornan los pasteles de Kéik Fondant saben a vainilla, chocolate, choco chip, nuez y marmoleado, con un relleno de betún de mantequilla.

Karla Martínez con el pastel de Venom, el villano de Marvel./ Foto: Cortesía











