Spiderman: No Way Home: Leoneses madrugan para ver la película y evitar spoilers

El 15 de diciembre del 2021 quedará en la memoria de muchos fans de Spiderman como el día en que su amor por este personaje se refrendó con la película "Spiderman: No Way Home".

Fans compartieron sus expectativas, lo que esperan de la película y cómo consiguieron el ansiado boleto.

Conseguí 13 boletos para el estreno, lo que dejé de hacer fue dormir, porque estamos en exámenes finales y nos levantamos temprano para poder venir. De la película esperamos que salgan los tres Spiderman, pero a ver qué sucede, estamos con la expectativa un poco alta”, dijo Eduardo Morales, quien se acompañó de Hugo, Carlos y Miguel.

En esta película de Marvel, los seguidores buscan estos boletos para no escuchar rumores, cosas o spoiler de las películas. Es sobre todo, en el estreno.

Dejé de hacer tarea por venir a verla temprano. Me da mucho nervio venir a ver la película, y más que fan de Spiderman, soy fan de Dr. Strange, espero quedar satisfecho”, Roberto Durán, quien llegó desde las 9 de la mañana.

Un fenómeno similar ocurrió en 2019, justo en el estreno de Avengers: Endgame, cuando decenas de fans abarrotaron las salas de cine. En esta ocasión, habrá sala llena para todas las salas de León. }

Diego González llegó ataviado en un disfraz de Spiderman. Foto: Juanita Crespo

Las primeras funciones fueron a las 10:30 de la mañana en Cinépolis León, lugar donde también muchos seguidores (en su mayoría estudiantes), llegaron a las salas vestidos algunos como Spiderman.

¿Por qué tanta expectativa?

El estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’ ha llevado a los fanáticos a imaginarse la posibilidad del ‘Spiderverso’ y de cuáles villanos más aparecerán.

Muchos han asegurado que en una de las peleas mostradas en el último tráiler fueron borrados los otros dos Spider-Man, es decir el de Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Tom Holland salió llorando del estreno de la película y las razones pues son obvias debido a todo lo que el UCM ha apostado en esta nueva entrega que se perfila como una de las más taquilleras de todas.

No ven redes sociales

Muchos fans dejaron de ver redes sociales desde el pasado lunes, sobre todo para evitar algunos spoilers.

Mi mamá se ofreció a comprarme los boletos porque yo estaba trabajando, los boletos del centro se agotaron, pero fui desde los que estuvieron desde las 4 de la madrugada buscando boletos. Se logró comprar 4 entradas, y para este día, solicité permiso para estar aquí. Como fan de toda mi vida espero Spiderman, y la película tiene buena calificación”, Daniel Aguilar, quien se acompañó de Isabel Aguilar.

Diego Jiménez y Erik Sebastián Aguilar Figueroa, fueron a la función sin ningún tipo de expectativa, solo el de disfrutar.

Fans están listos para el estreno. Foto: Juanita Crespo Arrona

Vestido como Spiderman, Diego González acudió a ser parte de esta película, y espera no lo decepcione el Spiderverse.

Desde que me enteré que el lunes se estrenaba en Los Ángeles, no me metí a redes sociales, yo soy mucho de meterme en redes sociales, entré poquito, pero luego me ponía a jugar un juego, ver Netflix y evitar cualquier spoiler”

“Espero que el Spiderverse sea real y no nos decepcionen, que salgan los hermanos de Tom Holland, porque vi algunas fotos de la premiere, y no aparecieron los otros Spiderman, no sé si sea un mecanismo de mercadotecnia, pero al menos yo quedé confundido”, dijo el seguidor del mundo Marvel.

Los fans en espera de las palomitas. Foto: Juanita Crespo

De qué va “Spiderman: No Way Home”

Spider- Man, el héroe y vecino es desenmascarado, ya no puede separar su vida normal de los altos riesgos de ser un súper héroe. Cuando pide ayuda al Doctor Strange, estos riesgos se vuelven más peligrosos, forzándolo a descubrir lo que realmente significa ser Spider-Man.

