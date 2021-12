‘Spiderman: No Way Home’ es un éxito en la taquilla

AM.- ‘Spiderman: No Way Home’ obtuvo ganancias millonarias en su estreno en México, se estima que es superior a los 187 millones de pesos.

Según reportes, las ganancias obtenidas en México se ubican muy por debajo de Reino Unido con 10 millones de dólares y por encima de Corea con 8 millones de dólares.

La taquilla de Spiderman, fue todo un éxito. Foto: Toño Castro

Se espera que este fin del 17 al 19 de diciembre, la taquilla incremente hasta los más de 290 millones generados a nivel mundial.

Esto sería un récord histórico para Marvel y Sony Pictures, de acuerdo al recuento de “Deadline” en México se acumularon 200 millones de pesos, pero fue Reino Unido, otro de los que arrasó con las entradas.

Los fans de Spiderman atentos al estreno. Foto: Cortesía

La película dirigida por Jon Watts, ha sido uno de los más esperados por millones de fanáticos de Spiderman en México, quienes tras la noticia de su estreno hicieron filas para conseguir boletos en preventa, después que se cayeron las plataformas de Cinemex y Cinépolis por la alta demanda, inclusive hubo golpes, peleas por conseguir una entrada.

