Staff de ‘Misión Imposible 7’ renuncia tras fuerte regaño de Tom Cruise

Estados Unidos.- Tras darse a conocer un audio en el que se escucha al actor y productor Tom Cruise regañando a algunos miembros del staff de la nueva cinta de ‘Misión Imposible 7’ por no seguir las medidas sanitarias, ahora se ha revelado que cinco personas del equipo renunciaron.

De acuerdo con The Sun, el actor de 58 años explotó de nueva cuenta con el equipo este martes por la noche, lo que orilló a parte del staff a abandonar la producción, pues, aseguran, se convirtió en una misión imposible trabajar con él.

El primer estallido fue grande, pero las cosas no se han calmado desde entonces. La tensión se ha ido acumulando durante meses y esta fue la gota que derramó el vaso. Desde que se hizo público (el audio), ha habido más enfado y varios miembros del personal se han marchado”, contó una fuente a The Sun.

El informante aseguró que Tom Cruise está muy estresado por la situación que atraviesa luego de que el rodaje de 'Misión Imposible 7' fue detenido durante más de seis meses por la pandemia.

Fuentes al interior de la producción aseguran que Tom Cruise tuvo otro fuerte enojo, lo que ahora hace un clima de trabajo difícil. Foto: Especial.

Tom simplemente no puede aguantar más después de todas las medidas extremas que han tomado para seguir filmando. Está molesto que otros no se lo tomen tan en serio como él. Al final, es él quien lleva la responsabilidad”, dijo la fuente.

A pesar de que The Sun dio a conocer tanto el audio como la entrevista con la fuente, hasta ahora ni Tom Cruise ni la producción de la película han brindado alguna declaración al respecto.

Según el periódico británico, Cruise, de 58 años y quien en la franquicia Misión Imposible (de la que es productor) interpreta a Ethan Hunt, ha invertido una fortuna en las medidas de Covid, incluida la contratación de un crucero para que el personal pueda aislarse.

En redes sociales se filtró un audio donde se escucha sumamente molesto a Tom Cruise con sus compañeros de producción de ‘Misión Imposible’ por no cumplir con los protocolos contra el Covid-19. Foto: Twitter.

Después de un año muy difícil para los trabajadores independientes que trabajan en la industria, lo último que merecen los equipos es una estrella multimillonaria de Hollywood que grite abusos y amenace sus trabajos”, dijo Spencer MacDonald, del sindicato del entretenimiento Bectu, a The Sun.

Sí que se lo toma en serio este hombre.#TomCruise pic.twitter.com/HAwmWefCcN — Chaskanaui �� (@Chaskanaui1) December 17, 2020

Ya los había amenazado si no seguían las medidas sanitarias

Tom Cruise acaparó la mirada de la comunidad artística luego de que el medio The Sun filtrara una grabación de audio en la que, según el medio, el actor explotó contra uno de los empleados en el set de ‘Misión: Imposible 7’ debido a que algunos de ellos no siguieron las pautas de seguridad ante la Covid-19.

#TomCruise regañó al equipo de #MissionImpossible7 por violar las medidas de distanciamiento social. ��

¡Se quitaron los cubrebocas! pic.twitter.com/uEg6NnSaSt — Bon Miller (@bon_miller) December 17, 2020

Reaccionan celebridades a molestia de Tom Cruise

Tras revelarse la grabación en la que Cruise amenazaba con despedir a los trabajadores que no respetaran las medidas de sana distancia o cualquier protocolo de seguridad, mientras afirmaba que Hollywood cuenta con ellos para revivir el negocio del cine, los comentarios de las celebridades no se hicieron esperar.

Tom Cruise tiene razón aquí, para su información. Lo siento / No lo siento”, tuiteó Josh Gad.

Por su parte, Aisha Tyler escribió: “Necesito trabajar en mi perra”. A su vez Hilarie Burton Morgan dijo: “¡Nunca me gustó más! ¿Puedo arruinar esto en el supermercado?”.

Bethany Anne Lind escribió: “No creo que nadie pueda juzgar a una ‘perorata’ fuera de contexto. Pero alguien que le grita a la gente (con el pretexto de que otros pierden sus casas, cuando podrías pagar a todo tu equipo el alquiler anual sin pestañear) va a desencadenar a algunos. Habiendo dicho eso… Seguro que esta noche grité en la privacidad de mi hogar sobre alguien que no está presente y sus decisiones que me afectan y las decisiones que tomó durante una pandemia y no me gustaría que se compartiera”.

Matt Fernández se sumó con un: “Me encanta el audio de Tom Cruise. No porque crea que esa es la forma correcta de hablar con la gente. Es agradable escuchar finalmente a una persona blanca desquiciada que es pro-máscara”.

Mike Scully hizo una petición muy particular: “Estimado Tom Cruise: Ven a gritarle a América”.

John Rocha, por su parte escribió: “Deseo que más personas a cargo reaccionen así ante las personas que violan los protocolos o que no usan máscaras. Si tan solo más personas vieran el panorama más amplio que Tom destaca aquí. Bien en @TomCruise. ¡Gracias por dar ejemplo en esto, señor!”.

Sin embargo, no todos aplaudieron la reacción de Tom, y Eric Haywood señaló: “¿La gente alaba a Tom Cruise regañando a su tripulación? Jajaja, todos ustedes son salvajes. Si hay violaciones de Covid en el set, convocas a una jodida reunión de seguridad y lo abordas como un adulto. No maldice a hombres y mujeres adultos como si fueran sus hijos que se portan mal”.

MDHT