‘El Galán’ recuerda a los míticos galanes de las telenovelas de los 90

México.- Este 8 de junio se estrena “El galán. La TV cambió, él no”, la nueva comedia de Star+ que parodia a las figuras de las telenovelas de los 90s.

Realizada por Estudios TeleMéxico, “El galán. La TV cambió, él no” narra con humor las desventuras de un galán de telenovelas de los 90 que intenta encontrar su lugar en un mundo que apenas lo recuerda.

Realizada por Estudios Teleméxico, la serie es una creación de Mariano Cohn y Gastón Duprat y está protagonizada por Humberto Zurita (Fabián Delmar), Darío Ripoll (Charly Morán), Dolores Heredia (Piedad), Sara Maldonado (Sofía), Patricia Reyes Spíndola (Rocío), Bárbara Perea (Yadira) y América Valdés (Cristal), con la participación especial de Ana Clauda Talancón (Melina Leclerc), Ernesto Laguardia (Juan Ángel Apolo) y Sebastián Zurita (Fabián Delmar joven).

La serie cuenta, a su vez, con la participación del reconocido cantante Mijares, quien interpreta “Serás mía”, la canción principal de la telenovela ficticia que forma parte de la historia.

Para Zurita, la serie también desmitifica la idea que se tenía de los galanes de antaño.

Es un personaje que se quedó en eso mentalmente, no evolucionó tan es así que vive con su mamá, no tiene dinero y el personaje está dañadito porque vive confundido entre la fantasía y realidad”, dijo en entrevista para UNO TV.

Es una comedia con la que Zurita regresa a este género:

Hay gente que me pregunta por qué estoy haciendo esto, yo he hecho mucha comedia sobretodo en teatro o en cine y me divierte mucho, me gusta hacer también personajes menos intensos”, finalizó.