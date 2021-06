¡Ya basta! Stephanie Salas exige a Luis Miguel dejar en paz a Michelle Salas

México.- Stephanie Salas hizo lo que toda madre, le exige a Luis Miguel que deje de vulnerar la vida de su hija en común, Michelle Salas, pues reprueba que haya exhibido la vida íntima de la joven en “Luis Miguel, la serie” para Netflix.

Stephanie Salas, quien no acostumbra a responder a la polémica que muchas veces ha envuelto a su familia, esta vez sí lo hizo para mostrar su descontento por la forma en que la producción de la bioserie de Luis Miguel mostró a su hija.

La cantante y actriz compartió una fotografía a blanco y negro de sus hijas Michelle y Camila que ella misma tomó en 1997, cuando tenían apenas 7 años y 7 meses, respectivamente, para hablar del valor que tiene su familia para ella y del coraje que tiene para defender su hogar.

Esta foto representa uno de los momentos más felices y vivos de mi existencia, en donde sentía la plenitud de haber formado un hogar. Un hogar que siempre he defendido a capa y espada! Porque este es mi hogar, y esta es mi vida privada, aunque a muchos no les guste y parezca importarles muy poco”, escribió Stephanie Salas en stories de Instagram.

La hija de Sylvia Pasquel no desaprovechó el momento para reprobar la forma en que los creativos de la serie del señor Gallegos, como se refirió a Luis Miguel, retrataron a su hija.

Stephanie, quien tuvo a Michelle como producto de su relación con “El Sol de México”, recalcó que con esto, Luis Miguel traspasó la línea y agredió la dignidad y el respeto por su propia hija.

Internautas reaccionaron a la postura de Stephanie Salas y opinan que las escenas en las que se muestra la sexualidad de Michelle Salas con Alejandro Asensi son de mal gusto y dieron su respaldo a la familia Salas.

Realmente me impactó el mal gusto de la escena. No agrega nada a la historia”, “Michelle no se merecía ese trato con escenas innecesarias. Admiración y respeto total para ustedes”, “Admiración total para ti Stephanie”, “Siempre fuiste y eres una mujer que no necesito sobresalir por el nombre de Luis Miguel”, le escribieron a la nieta de Silvia Pinal.