Irapuato.- Stephanie Salas fue una de las invitadas especiales al Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF), pues fue protagonista de la opera prima de Ulises Pérez: “Los Días Francos”, donde reconoció que era el momento de un segundo aire.

Aunque se encuentra realizada como mamá, y participante del reality “MasterChef Celebrity” donde muestra y explora su faceta como chef, y recientemente logró su protagónico en la película ya menciona, siente que es momento de más cosas para su vida.

Cuando Ulises creó ese personaje pensó en una Amanda totalmente interpretada por mí y yo pensé en una Stephanie con toda la posibilidad para interpretar un personaje de esa magnitud porque me gusta darle voz a las mujeres y apoyar esta idea de que no por ser madre te limitas al derecho de hacer tu vida, realizarte, hacer lo que te gusta”, dijo Salas en entrevista.

En la cinta, la hija de Sylvia Pasquel interpreta a Amanda, una actriz que se enfrenta a la disyuntiva de seguir su pasión o dedicarse a su hijo Nicolás, de siete años. Para Stephanie, quien al igual que el personaje, es madre soltera, esta es una problemática social femenina que hay que erradicar.

Mi mamá y mi abuela (Silvia Pinal), por ejemplo, son mujeres tan exitosas que han hecho lo que han hecho para serlo y yo no cambiaría nada de eso, que a mí me da el orgullo más grande del mundo, a decir que no hubieran sido lo que son para que hubieran estado conmigo en la casa”, aceptó.

La famosa, también está en teatro con la obra “Perfectos desconocidos” que estrena el 30 de septiembre; además, impulsa su proyecto musical. Cantará en la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) el tema “Ave María” como parte de un homenaje a la cantautora Lolita de la Colina.

A mí la pandemia me hizo ponerme en contacto con la gente a través de los lives que empecé a hacer, con la música, con la cocina, gracias a eso me hablaron los de MasterChef y empecé un sencillo y recupere todo esto. He tenido altibajos en mi carrera y es momento para mí, me siento muy realizada como madre y creo que es momento de un segundo aire para mí, a mis 50 años digo ‘¿por qué no?’, de aquí a los 60 con todo”, finalizó.