Aguascalientes.- El DJ Steve Aoki fue el encargado de abrir la gran fiesta de la Feria de San Marcos en los primeros minutos de este sábado 16 de abril, pero para su gran sorpresa se convirtió en el show más grande que ha dado en México, pues convocó a más de 200 mil personas.

El productor estadounidense-japonés Steven Hiroyuki Aoki abrió la Feria Nacional de San Marcos en Aguascalientes luego del tradicional conteo en la expo plaza, pues en el minuto cero del 16 de abril comenzó un show de pirotecnia y música en la feria más reconocida del país, donde no faltó el tema "Pelea de gallos".

El DJ Steve Aoki abrió las fiestas de la Feria de San Marcos. Foto: Instagram

Luego, el DJ Steve Aoki alborotó a los miles de seguidores reunidos quienes se movieron al ritmo de sus mezclas durante más de una hora.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Entre el público comenzaron a circular pelotas gigantes mientras la música electrónica sonaba en el lugar.

Un emotivo momento tuvo lugar cuando de entre los miles de espectadores surgió un fan en silla de ruedas, quien gracias al apoyo de los presentes logró llegar hasta el escenario, y Steve Aoki lo trató como un invitado especial, lo subió a su lado y hasta se tomó la foto del recuerdo con él, la cual el DJ colgó en su cuenta oficial de Instagram.

Por supuesto que no faltaron los tradicionales pastelazos; este juego que ya es un clásico en los conciertos de Steve Aoki consiste en que un pastel que tiene el nombre del DJ en su decoración es lanzado a los rostros de sus fieles seguidores, quienes lejos de molestarse se sienten especiales por ser reconocidos con este inusual detalle.

Un fan en silla de ruedas pudo compartir el escenario con su ídolo. Foto: Instagram

Fue el propio Aoki quien a través de sus redes sociales compartió varias imágenes del gran recibimiento que tuvo en Aguascalientes, pues él mismo estaba sorprendido al convertirse en el más grande concierto que ha dado en el país.

¡Mi show más grande en México! Más de 200,000 personas. Tomamos Aguascalientes anoche. Multitud increíble. ¡¡¡Viva México!!!", escribió junto a las fotografías.

Varios de sus más de 9.7 millones de seguidores en Instagram reaccionaron a la publicación: "La raza love you, we love you", "Gracias por el increíble show!!! Vuelve pronto", "El mejor", "Te amo", fueron algunos de los comentarios que recibió el famoso DJ.

El DJ dijo que su show en Aguascalientes ha sido el más grande en México. Foto: Instagram

Apenas unas horas después de su publicación, las imágenes de Steve Aoki en la Feria de San Marcos lograron casi 40 mil 'likes'.

La Feria de San Marcos es una de las festividades más grandes e importantes del país, evento que se había pospuesto por dos años debido a la pandemia por COVID-19.