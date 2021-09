Steve de ‘Las Pistas de Blue’ rompe el silencio con un mensaje a 25 años del show

CDMX.- El canal Nick Jr. compartió un mensaje protagonizado por Steve Burns, el primer conductor de ‘Las Pistas de Blue’, para darle al público un tierno mensaje por sus 25 años.

¿Recuerdan que cuando éramos más jóvenes solíamos correr por ahí, pasar el rato con Blue, encontrar las pistas, hablar con el Sr. Sal, enloquecer con el correo y hacer todas esas cosas divertidas? Y luego, un día yo estaba como: ‘Oigan, ¿adivinen qué? Importante noticia… me voy”, menciona Steve rememorando el momento en que dejó la serie en 2002.

Entonces, vino el mensaje tierno y emotivo, que provocó reacciones en redes sociales.

Después, no nos vimos por un largo tiempo. ¿Podemos hablar sobre eso? Bien, porque me di cuenta que eso fue un poco abrupto. Solo me levanté y fui a la universidad, que por cierto, fue bastante desafiante pero genial porque tuve que mentalizarme e ir paso a paso y ahora, estoy haciendo un montón de cosas que quería hacer. Y ahora mírense ustedes, todo lo que han hecho y lo que han logrado en todo este tiempo”.