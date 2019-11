Con su excentricismo y sus deseos de ‘mucho, mucho amor’, así llegó Walter Mercado a la fama

Puerto Rico.- Walter Mercado, el mítico astrólogo y síquico de la televisión que leyó el futuro de millones de personas de América Latina y popularizó la lectura de los astros y las cartas en todo el mundo falleció este sábado.

Según el portavoz del astrólogo y la vocera del Hospital Auxilio Mutuo, su muerte se debió a un fallo renal.

Su fallecimiento causó conmoción en redes sociales y televidentes, ¿pero cómo fue que alcanzó la fama?

Su primera predicción la hizo a los 6 años, cuando predijo que la campana de su escuela se caería y así sucedió al día siguiente y a partir de ahí sus seres queridos y conocidos lo apodaban “Walter de los Milagros”. Pero no fue sino hasta la universidad que se apasionó por el tema de los astros.

Siempre estuvo atraído por aparecer en televisión y comenzó a realizar participaciones en telenovelas y espectáculos; sin embargo, su fama la alcanzó hasta 1970, cuando le pidieron que sustituyera al astrólogo titular en el Show de las 12.

Su excéntrico vestuario, su naturalidad para leer los horóscopos, su peculiar narración y el cierre con su mítica frase “reciban de mí siempre mucha paz, pero sobre todo mucho, mucho, mucho amor", hicieron que se ganara popularidad entre los televidentes.

En 1990 Univisión le ofreció un popular segmento astrológico, el cual dio hasta el 2010.

Entre sus predicciones más famosas la muerte de la Madre Teresa de Calcuta, el nacimiento del hijo menor de Julio Iglesias, el papel protagónico de Madonna en la película “Evita”, el nacimiento de la hija de la presentadora brasileña Xuxa y la elección del presidente estadounidense Bill Clinton.

Walter Mercado, sin embargo, también enfrentó algunas batallas y tras esto cambió su nombre.

Tuve una revelación espiritual que recibí y que me dijo que de ahora en adelante me haré llamar Shanti Ananda, mi nombre auténtico en lo místico", declaró en 2011 al diario puertorriqueño El Nuevo Día. "Me decía el ser de luz que se me apareció que se necesita más gente de luz en el mundo como yo para ayudar",