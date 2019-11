¿Su nueva novia? Selena Gómez comparte foto besando a cantante

Estados Unidos.- Selena Gómez no solo superó a Justin Bieber, sino al parecer también amplió sus preferencias sexuales, pues ella misma compartió una foto besando a otra cantante, con lo que han surgido rumores sobre un nuevo romance.

Apenas hace unas semanas, la intérprete regresó a la música con dos nuevos sencillos, los cuales ella misma dijo son parte de una nueva etapa en su vida.

Sin embargo, luego de ver su actividad en Instagram, muchos de sus fans han cuestionado si a la “nueva Selena” ahora le gustan las mujeres.

Besa a cantante y hasta se hacen tatuajes

Selena Gómez se hizo un "matching tatto" con Julia Michaels.

En una publicación, la exnovia de Justin Bieber compartió una foto abrazando a la cantante Julia Michaels y en la descripción escribió “My love, my heart and my soul” (Mi amor, mi corazón, mi alma); aunque muchos pensaron que sólo era un cariñoso mensaje de felicitación a su amiga por su cumpleaños, las sospechas comenzaron con sus Instagram stories.

En una primera imagen, Gómez presumió que ella y Michaels se hicieron tatuajes similares, en forma de flecha, los cuales al tomarse de las manos apuntan hacia la otra.

Acompañada de esta foto, Selena escribió el mensaje: “It’s tatted, my arrow points to you forever” (Está tatuado, mi flecha apunta a ti por siempre).

Al tomarse de las manos, la flecha apunta a la otra.

Y en otra fotografía, se ve a ambas besándose muy cariñosamente y con un emoji de corazón.

Ambas imágenes fueron compartidas por Julia Michaels y escribió “Te amo”, junto a la etiqueta a Selena Gómez.

¿Nuevo romance?

Selena Gómez compartió una foto besando a Julia Michaels, quien se rumora es su nueva novia.

Aunque ninguna de las dos ha emitido declaraciones al respecto, es bien sabido por los fans que ambas cantantes mantienen una amistad desde hace tiempo, inclusive Michaels ha coescrito canciones con la intérprete de Lose You To Love Me.

Michaels se ha declarado abiertamente bisexual, por lo que no sería sorpresa su relación con Selena Gómez.