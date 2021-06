‘Sufrí acoso del mánager de Michael Jackson’: Sheryl Crow

La cantautora estadounidense Sheryl Crow dijo que fue acosada sexualmente por Frank DiLeo, quien fuera el mánager de Michael Jackson en la década de los 80.

La artista country recordó, durante una entrevista con el diario británico The Independent, su experiencia como corista del "Rey del Pop" en la gira Bad, entre 1987 y 1989.

"Poder viajar por el mundo y trabajar con la mejor estrella pop fue increíble para una persona joven como yo, que venía de un pueblo pequeño. Pero también recibí un curso intensivo sobre (cómo funciona) la industria musical", expresó.

Crow agregó que DiLeo la acosó sexualmente a lo largo de la gira y que amenazó con sabotear su carrera si ella lo acusaba con alguien más. Al regresar a casa tras los conciertos, sufrió depresión.

En su álbum debut Tuesday Night Music Club (1993), los temas "The Na-Na Song" y "What I Can Do for You" están inspirados en su experiencia con DiLeo, quien falleció en 2011 a los 63 años.

La ganadora de nueve premios Grammy presentará este viernes el concierto en streaming The Songs & The Stories, en el que interpretará algunas de sus canciones y contará las anécdotas detrás de ellas.