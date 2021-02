The Weeknd les hace el 'feo' a Ariana y Rosalía para el Super Bowl 2021

Estados Unidos.- El cantante canadiense, Abel Makkonen Tesfaye, mejor conocido por su nombre artístico The Weeknd, está listo para hacerse cargo del escenario del evento deportivo más grande: el Super Bowl LV 2021.

Tras dar la noticia, se comenzó a rumorar que algunos artistas invitados del cantante para el espectáculo de medio tiempo serían Ariana Grande, Rosalía, Vert, Daft Punk, Drake, Nicki Minaj, entre otros.

Sin embargo, en una entrevista reciente para NFL Network, el músico descartó a todos los supuestos invitados y detalló que él participará solo.

He leído todos los rumores… nada podría encajar con lo pretendo hacer en el show, así que no, no habrá invitados especiales”, detalló.