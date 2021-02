Los 7 millones invertidos valen la pena: The Weeknd se presenta en Super Bowl 2021

The Weeknd participa en el medio tiempo del Super Bowl LV 2021.

No hubo invitados especiales.

Invirtió dinero para su show.

Estados Unidos.- El cantante y compositor canadiense Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, hizo su gran aparición sin invitados en el medio tiempo del Super Bowl LV 2021.

Cuando se anunció su participación, el cantante detalló en una entrevista que él desembolsó 7 millones de dólares para el evento, pues quiere ofrecer un show como ‘él lo imaginó’.

The Weeknd se ha posicionado en tres álbumes número uno en ventas en los Estados Unidos, el más reciente ‘After Hours’.

Algunas de sus canciones más exitosas son: Can't Feel My Face, Starboy, The Hills y Heartless.

FRG