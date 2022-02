Los Ángeles.- El show de Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J Blige, Kendrick Lamar, Eminem y el invitado 50 Cent recibió buenas opiniones en las redes sociales, pero a Daniel Bisogno no le gustó, incluso lo calificó de 'vergonzoso', lo que le valió ser 'troleado'.

El espectáculo de medio tiempo del Súper Bowl LVI estuvo a cargo de las leyendas del hip hop Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J Blige, Kendrick Lamar y Eminem, además de la presentación sorpresa de 50 Cent en el que cantaron temas como "The next episode", "In da club", "No more drama" y "Lose yourself", entre otras.

Y aunque en general logró buenos comentarios el show, al conductor de "Ventaneando", Daniel Bisogno le pareció lamentable y expresó su opinión en sus redes sociales.



Eminem, Kendrick Lamar, Dr. Dre, Mary J Blige, 50 Cent y Snoop Dogg ofrecieron el espectáculo del medio tiempo en el Súper Bowl. Foto: Instagram

¡Vergonzoso el medio tiempo! ¡Lamentable! Se volvería a morir Michael Jackson! En la medida que no exijamos talento y calidad a los 'artistas' estamos hundidos. Seguiremos peleando por un boleto para Bad Bunny", escribió en Twitter.

Esto le valió al polémico presentador de TV Azteca una serie de respuestas en las que lo tacharon hasta de inculto por no saber sobre la cultura musical en Los Ángeles.

Te puede interesar: En más de 40 mil pesos revenden boletos de conciertos de Bad Bunny en México

"Jaaaaajajajajajaajajjajajajajajajajaajajjajajajajajajaaj por eso estas en ventaneando", "Vergonzoso es no conocer ni investigar la cultura de LA, creme que hasta Michael Jackson estaría aplaudiendo este gran show lleno de tanta cultura de Los Ángeles, ya aquí se cataloga como uno de los mejores, lleno de grandes", "Brincos diera el conejo ese llegarles a los juanetes a los que viste hoy", fueron algunas de las reacciones.

"Por eso estas en Ventaneando como dijo un sabio. A los americanos les encanta el hip hop y el rap. Aman a Snoop Dogg y Eminem, sobre todo en LA. Sal un poquito de la farándula barata y checa los programas de espectáculos de USA y UK", "Creo que no te gusta esa música por eso esa opinión. Los mejores o esperabas a los tigres del norte", "El que nunca ve toda la temporada pero en Superbowl se cree experto a perdón solo del medio tiempo para la otra te pedimos a banda MS si quieres ni tan siquiera conoce la música de dr dree Snoop, 50cent pero bien que anda de criticón", Que manden a uno de la academia jajajajaja", se leía entre los múltiples mensajes que recibió 'El Muñeco'.

En la medida que no exijamos talento y calidad en la televisión, seguiremos viendo a gente como esta conduciendo espacios", escribió un usuario de Twitter.

Las noticias de AM en

Síguenos