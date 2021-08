La pelea entre Jorge y Fernando enciende los ánimos de Survivor México 2021

República Dominicana.- La presión y el aislamiento es cada vez más grande, y eso provoca enfrentamientos entre los miembros de Survivor México.

En esta ocasión, las emociones y ganas de seguir adelante se salieron de control entre Fernando y Jorge Ortín.

En las últimas semanas de la segunda temporada de Survivor México, la convivencia se ha vuelto sumamente complicada entre los pocos sobrevivientes que quedan todavía.

Los votos y las traiciones se han convertido en una constante para los integrantes de la Fusión. Este Concejo Tribal no fue la excepción y las cosas llegaron a un grado nunca visto.

Adianez, quien fue la primera en ganar el Collar de Inmunidad, fue la encargada de sentenciar de forma directa a Fernando, por lo que al llegar al campamento todos recordaron la traición del etólogo la semana pasada.

Jorge Ortín fue el más afectado por la traición de Fernando, mismo que lo hizo notar, pues de inmediato empezó a mandar indirectas, lo que terminó en un fuerte enfrentamiento entre ellos.

No te cuento nada eso es que eres un traidor y te lo sostengo aquí y afuera. - ¿Cuál es tu bronca? – Traicionas a todos, te lo estoy diciendo en la cara. No hay nada más que un traidor como eres tú… - No vales lo que dices que eres, no vales nada…