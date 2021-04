Tv Azteca: 'Survivor México' se intensifican peleas tras salida de Gabo Cuevas

República Dominicana.- Tras la polémica salida de Gabo Cuevas de Survivor México se lanzan las primeras apuestas para ver quién será el próximo participante polémico.

Luego de varias peleas, Kristal Silva fue de las participantes que encaró a Gabo, a lo que ella se dijo tranquila y segura de que la decisión de su salida, fue justa.

El primer equipo en ganar bandera fueron los Jaguares, quienes tuvieron una buena estrategia con los lanzamientos de Sargento Rap.

Las siguientes banderas fueron para la Tribu Halcones, quienes demostraron mejores habilidades al momento de cachar las grandes pelotas.

Jaguares regresó al triunfo y lograron conseguir su segunda bandera.

Por la necesidad de ganar más suministros para su tribu, la intensidad llegó a otro nivel. Por eso Aranza y Adianez, forcejearon y se empujaron a fin de tener mejor posición para cachar la bola.

Estaba muy tranquila, en mi posición y ella empezó a decir que me moviera por los colores de la bandera. Le preguntamos, a quien le tuvimos que preguntar, no teníamos que estar por color. Yo todavía estaba tranquila, no te enchiles; pero ya cuando estaba empujando, tampoco se vale”, dijo Aranza.