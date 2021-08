Cyntia se convierte en la primera semifinalista de 'Survivor México' al ganar collar de inmunidad

República Dominicana.- Este sábado Cyntia se convirtió en la primera semifinalista de “Survivor México” al ganar el collar de inmunidad individual luego de salir victoriosa tras una dura prueba de resistencia.

La chef Cyntia venció a los otros cinco competidores de “Survivor México”, Adianez, Pablo, Paco, Julio y Niebla en una difícil prueba de resistencia.

Tras ser la ganadora, ‘Warrior’ le dijo que si se había dado cuenta que además de que iría al concejo tribal sin ningún pendiente de que fuera nominada, ya era una de los cinco sobrevivientes que quedarán en la semifinal.

Lo más importante de todo y yo no sé si ya le has dado la justa dimensión a lo que está sucediendo y si no yo te lo digo: Estás directamente en semifinales”, expresó ‘Warrior’.