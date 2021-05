Dennis Arana fue despedido con honores tras abandonar 'Survivor México'

República Dominicana.-Dennis Arana se despidió de Survivor México cobijado del apoyo de decenas de seguidores, que le mostraron sus respetos, amor y apoyo.

Tras pasar momentos complicados, el cantante decidió dejar la competencia, no estresarse y enfocarse en el mismo, y sobre todo, tratar sus problemas de salud.

La respuesta ante la partida, y el llamado a Consejo Urgente por parte del Warrior, fue polémica y para Dennis, un tipo de calma ante tanta presión que estaba viviendo.

#PorLosSuministros la ansiedad y depresión no son un juego, todo mi apoyo y comprensión, primero la salud mental. ¡Dennis!�� @mexico_survivor pic.twitter.com/WpnB4JVotF

Cabe mencionar, que las fricciones entre el equipo iban en aumento, aunado a la presión psicológica del reality, lo que hizo explotar y decidir por lo mejor para él.

Necesito atención, mi familia que me da soporte. Por eso he tomado la decisión de abandonar Survivor México, antes me fijaba en qué decía la gente, pero hace unos días descubrí que si uno está bien, podrás ofrecer algo mejor...tomé la decisión de serme fiel a mí mismo, gracias a todos”, fue su último mensaje.