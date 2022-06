México.- El reality Survivor México iniciará próximamente y varios son los nombres que suenan como posibles participantes para esta tercera temporada, pero ya se dieron a conocer los primeros confirmados.

A través de una transmisión especial durante el programa "Venga la Noche", el conductor de Survivor México, Carlos Guerrero 'Warrior' dio a conocer los primeros tres nombres de famosos que participarán.

Tefi Valenzuela ya ha demostrado que es una mujer fuerte, así que ahora enfrentará a sus compañeros en batalla. Foto: Instagram

El primer nombre que reveló fue el de la modelo venezolana Tefi Valenzuela, a quien describieron como una mujer fuerte y sobreviviente de la vida, luego de haber denunciado violencia a manos de quien fuera su novio, el actor Eleazar Gómez, quien incluso pasó un tiempo en la cárcel.

El segundo participante confirmado de Survivor México es el periodista Gabo Cuevas, quien buscará su revancha, pues en la pasada temporada fue el primer expulsado, aunque en el corto tiempo que pasó en República Dominicana con sus compañeros, causó polémica y pleitos.

El reportero de TV Azteca dijo a través de sus redes sociales que mostrará una nueva versión de sí mismo y agradeció esta nueva oportunidad.

Gabo Cuevas fue el primer expulsado de la temporada pasada de Survivor México, así que ahora buscará revancha. Foto: Instagram

"Mi verdadero Survivor lo viví saliendo de la segunda temporada del reality. Se llamó depresión, falta de amor, complejos, baja autoestima, miedos y crisis de ansiedad. Me enfrenté a ella en silencio, sin que muchos se dieran cuenta de la tristeza que vivía, generada por la falta de amor a ese ser que nunca me dejará… Yo mismo", escribió Gabo.

Aseguró que no tendrá miedo de mostrarse tal y como es. "¡Seré yo!… Te prometo no cumplir expectativas de nadie, no tendré miedo a mostrarme como soy... Venga a buscar una mejor versión de mí y en ese camino estoy".

El polémico conductor de Chisme No Like, Javier Ceriani, también entrará a Survivor México. Foto: Instagram

Por último, 'Warrior' sorprendió al mencionar a Javier Ceriani, el polémico conductor de Chisme No Like, quien en sus redes sociales también escribió algunas palabras sobre su próximo ingreso a Survivor México.

Quiero contarle que voy a formar parte de @survivormexico, con muchos nervios, incertidumbres y porque no un poco de miedo jaaa. Dejo mis redes activas para leerlos a la vuelta. Los quiero, ¡gracias por el apoyo de siempre!".

Survivor México 2022 comenzará el próximo 15 de junio a través de Azteca Uno.