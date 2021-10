Sargento Rap, de 'Survivor México', estrena video del tema inspirado en su hijo ‘El Mesías’

México.- Sargento Rap, uno de los participantes más queridos del reality “Survivor México”, por fin estrenó el video del tema de que tanto presumió, y es que se trata de una canción inspirada y dedicada su pequeño hijo Luis Santino, a quien de cariño le dice ‘El Mesías’.

Sargento Rap y Cami G son los padres del pequeño Luis Santino, a quien el rapero dejó de ver por varios meses debido a su participación en el reality de TV Azteca, “Survivor México”.

Sin embargo, en ningún momento dejó de pensar en él, incluso todos sus triunfos dentro del programa de competencia grabado en República Dominicana estaban dedicados a su bebé, pues se volvió una tradición que Sargento Rap gritara “¡El Mesías!”, cada que lograba hacer puntos para su tribu.

Sargento Rap y Cami G son padres de Luis Santino, quien incluso tiene su propia cuenta de Instagram. Foto: Instagram

Aunque Sargento Rap era de los favoritos para ganar “Survivor México”, se quedó a nada de llegar a la final, y el día de su salida dio un emotivo mensaje en el que dijo que la experiencia del reality lo hizo ser una nueva persona, y que su principal motivo para entrar al programa era dejar una gran enseñanza a su hijo con sus acciones.

Sargento Rap se inspira en su pequeño hijo

“El Mesías” es el nombre del tema que Sargento Rap promociona y el video oficial ya se puede ver en Youtube, donde a unas horas de su estreno, logró más de 15 mil vistas.

La canción habla de lo que significa para el rapero el haberse convertido en padre.

“Aunque he tenido una vida que no he sabido dirigir, todos los caminos me llevaron hacia ti”, es parte de la letra del tema.

