Ciudad de México.- Kristal Silva fue eliminada de “Survivor México” para poder celebrar su boda con el abogado Luis Ángel Garza, así lo confirmó ella misma en una entrevista con “Venga la Alegría” desde el Aeropuerto de la Ciudad de México, a donde arribó este lunes.

Laura G, Horacio Villalobos y Cynthia Rodríguez se enlazaron con Kristal Silva desde el foro de “Venga la Alegría” al Aeropuerto, para preguntarle a la llamada “Barbie” si se había dejado ganar.

Kristal Silva a su llegada a Ciudad de México un día después de haber salido de "Survivor México"./ FOTO: Especial

Ahora que la ex reina de belleza pudo checar su celular y entrar a las redes sociales, se lamenta que los seguidores del programa de TV Azteca crean que no se esforzó lo suficiente.

Lo más difícil fue tomar mi celular y ver las redes sociales, escuchar, ver y leer a mucha gente que decía que a lo mejor no había dado el 100. Creo que no fui a ‘Survivor’, a esta misión de vida para decepcionar a nadie, al contrario, entregué todo hasta el último día. Me pesa mucho llegar al mundo real y que pasen estas cosas porque yo esperaba otro recibimiento”, fueron las primeras palabras de Kristal en exclusiva para “Venga la Alegría”.

Kristal Silva sufrió un accidente hace unos días, provocando que sus labios sangraran./ FOTO: Especial

TAMBIÉN LEE: Mia Rubín Legarreta lamenta ser hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín tras supuesta infidelidad

Aunque la modelo aseguró que desde que llegó a República Dominicana para la competencia mostró su gran compromiso, reconoció que tiene cosas más importantes que resolver en su vida… su próxima boda que se llevará a cabo a mediados de agosto.

Esto fue un juego que me mantuvo mucho tiempo, yo estaba comprometida de principio a fin, pero hay cosas importantes en mi vida aquí afuera”, indicó.

"Venga la Alegría" se comunicó en exclusiva con Kristal Silva a su llegada al país./ FOTO: Especial

Horacio Villalobos cuestionó a Kristal porqué perdió en “Survivor México” si él, sus compañeros del programa y todos los televidentes vieron que iba muy bien.

Tengo una boda, tengo a un hombre… por la boda y porque no saben lo que es estar ahí adentro. Si no tomaba esta salida… no fue decisión completa de los Jaguares, ambos equipos los Halcones, se estaban dejando perder”, respondió.

Laura G fue más directa al decirle a Kristal que entregó el “totem” porque ya se quería salir.

Pues sí, creo que ya mi tiempo había sido suficiente allá, puse mi corazón, mi mente, desde que arrancó el proyecto pero ya tenía que regresar y tuvo que ser de esta manera, nadie me ayudó, la producción no tuvo que ver… decían ‘seguramente la sacaron’, pero no, fue una decisión propia y asumo la responsabilidad y lo acepto”, explicó.

TAMBIÉN LEE: Marisol González no aguantó a Andrea Legarreta y Galilea Montijo y renunció a ‘Hoy’

¡Cuesta boda más de dos millones!

Conmocionado, Horacio Villalobos le reclamó a Kristal que pudiendo ganar 2 millones de pesos, haya salido del reality de esta manera.

Perdía más posponiendo la boda, ni los 2 millones iban a cubrir todo lo que he gastado, pero no fui a ‘Survivor’ para ganar 2 millones, me considero ganadora el día de hoy, desde que llegué a la isla yo la verdad no esperaba llevarme ese dinero”.

kristal silva tiene mucha ilusión de casarse con su novio Luis Ángel Garza./ FOTO: Especial