Ciudad de México.- La competencia en “Survivor México” es cada vez más intensa y en “Venga la Alegría” ya ven como ganadora a Kristal Silva, quien dejó la conducción del programa para demostrar su poder de supervivencia… ¿y su boda?

La ganadora del concurso Nuestra Belleza México 2016 está dando su mayor esfuerzo como parte del equipo Jaguares en “Survivor México”, programa que está a dos meses de finalizar, misma fecha en la que Kristal planeó casarse con Luis Ángel Garza, con quien se comprometió en 2019.

El abogado originario de Tamaulipas se conectó a distancia con Laura G y El Capi en “Venga la Alegría” para hablar sobre su boda con Kristal, programada para el próximo 14 de agosto y que ya había sido pospuesta en marzo del 2020 para respetar las restricciones de la pandemia de COVID-19.

En esta ocasión, Luis Ángel Garza fue quien dio detalles de su boda con Kristal, dijo estar con mucho estrés, pero encargándose de los preparativos.

El conductor William Valdés dijo a Luis Ángel Garza que no le salen las cuentas porque quedan ocho semanas para la boda y hay como 16 participantes todavía en “Survivor México”, entonces no van a salir las cuentas, por lo que se cuestionó si Kristal se casaría vía remota.

Aunque el tamaulipeco no quiere que Kristal salga del reality, sabe que ella ha sufrido por no poder elegir cada uno de los detalles.

Es lo pesado pero yo le dije a la wedding planner, dime el último día que tenemos con cada proveedor para decirle a b c, entonces todavía quedan días. No quiero que salga, quiero que gane, semana con semana digo, hay posibilidad de que regrese pero pues no, veo las estadísticas, veo que todo gana, que todo mundo la ama y su salida no se ve muy cercana”.