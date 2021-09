(VIDEO) Natalia Alcocer, participante de ‘Survivor México’, suplica ayuda debido a la violencia de su exesposo

México.- Entre lágrimas y desesperación, Natalia Alcocer, ex participante de ‘Survivor México’, pidió ayuda, pues aseguró que ya no sabe a quién acudir tras señalar que su exesposo la maltrata psicológicamente además de no hacerse responsable de sus hijas.

La también concursante de ‘Quiero Cantar’, reality del programa de TV Azteca “Venga la Alegría”, narró en un video a través de su cuenta oficial de Instagram su desesperación, pues asegura que no encuentra un abogado que "no quiera verle la cara".

“Estoy tratando de cuadrar mis ideas para no perjudicarme a mí, pero sí poder comunicar el dolor que puedo estar sintiendo, la frustración porque no logro entender… Sé que muchas de ustedes están pasando por lo mismo”, comenzó el video Natalia, luego de tomarse unos minutos para calmar su llanto.

Natalia participó en el concurso de canto de 'Venga la Alegría' junto a Brissia y Kristal Silva y se hacían llamar 'Las sobrevivientes'. Foto: Instagram

Narra Natalia, de ‘Survivor México’, la violencia que vive

La modelo, quien formaba parte del ‘Dream Team’ en ‘Survivor México’ junto a Pablo Martí, Gary Centeno, Paco y Adianez, expresó que no entiende cómo alguien puede perjudicar a sus propias hijas con tal de molestar a la mamá, refiriéndose a Juan José Chimal Velasco, padre de sus dos pequeñas.

Hoy no se en quien confiar, a quien acudir, con quien levantar la mano, con que abogado acercarme sin sentir que se vana comprar que me están diciendo la verdad o una mentira, cuando lo único que quiero es lo mejor para mis hijas lo que se merecen lo que yo me merezco”, explicó Natalia.

‘La Vikinga’ habló de la frustración que siente por no saber a quién acudir, pues asegura que lo que está sufriendo de parte de su exesposo la está llevando al límite.

Ya es una violencia a tal grado económica y psicológica que me está llevando al límite, ya no sé a quién pedirle ayuda, a quién acercarme”.

En el video, la famosa pide ayuda a la gente cercana a Juan José, para que hablen con él y cambie su actitud, pues asegura que tuvo que alejarse de él pues no podía seguir aguantando y tolerando cosas que la hacían perder su dignidad, y necesitaba paz para ella y sus hijas, pero esto le costó que él no quiera apoyar en lo más mínimo para la comida, escuela, despensa o renta.

A la gente que esté cerca de Juan José por favor hágalo entrar en razón, yo no fui mala mamá, no fui mala esposa, no fui mala pareja, nunca falté a mi casa, lo único que se está pidiendo es lo justo”, declaró.

Natalia Alcocer Camelo preocupó a sus fans, pues su desesperación fue tal que incluso dijo que está perdiendo la cordura.

Ya no sé qué hacer, me está llevando a un límite mental donde son amenazas donde son ‘pues tu págalo, pues tú trabajas, pues tu lo haces’, yo podría como muchas mamás lo hacen”.

“Me estoy abriendo porque ya no sé a dónde ir, lo único que encuentro es quitarme de la ecuación, solo quiero lo que se merecen mis hijas, y que se haga justicia… no encuentro un abogado que me haga sentir segura de que me esta viendo la cara de pendeja que no se va a vencer”, dijo Natalia.

Para finalizar, ‘La Vikinga’ dijo: “Estoy perdiendo la cordura y me está llevando a donde él quiere, y yo no hago nada más que trabajar y sacar adelante a mis hijas”.

Vestida como guerrera, 'La Vikinga' expresó que no bajará la voz. Foto: Instagram

Levanta la voz

Junto al video, que dura casi 6 minutos, ‘La Vikinga’ escribió: "El no poder confiar en abogados, en nuestras leyes y saber que mis hijas merecen si yo no tuviera dignidad y amor propio me hacen llorar de rabia… la violencia psicológica, económica y física que yo y mis hijas hemos sufrido y más los últimos días es inhumana que uno de los seres que se supone que más las tiene que amar las ponga en situaciones como en las que las está poniendo para castigarme a mi no tiene nombre, pagar millones de pesos para que las leyes se cumplan no tiene precio hoy me atrevo a levantar la voz a subir este video y señalar al padre de mis hijas @jjchimal de amenazarme, violentarme y NO CUMPLIR SUS OBLIGACIONES. BASTA QUE EL AMOR PROPIO Y TENER DIGNIDAD sea castigo para nuestros hijos!”.

El pasado 17 de septiembre, Natalia Alcocer salió del reality ‘Quiero cantar’ de “Venga la Alegría” porque no se presentó el viernes de eliminatoria, sin embargo no dio detalles de su ausencia.

Varios de los compañeros de Natalia en 'Survivor México' le dieron su apoyo. Foto: Instagram

Recibe apoyo de sus excompañeros de ‘Survivor México’

“Te amo, te abrazo y no estás sola”, le dijo su excompañero del reality de TV Azteca, Dennis Arana, así como otro exparticipante, el periodista Gabo Cuevas: “Te amo no estás sola”. “Fuerza, todo se va acomodar, eres una chingona recuerda eso”, le escribió Gary Centeno.

