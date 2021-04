México.- Gabriel Cuevas, conocido como Gabo, es un periodista de espectáculos que junto a Kristal Silva eran los representantes del programa de TV Azteca "Venga la alegría" en el reality 'Survivor México 2021', sin embargo, la noche de este domingo se convirtió en el primer eliminado.

En 'Survivor México 2021' no solo se trata de mostrar fortaleza física y soportar las inclemencias del tiempo, sino también de estrategia y de saber hacer equipo, y tal parece que la estrategia de Gabo Cuevas no funcionó, pues desde el primer programa quedó claro que no tenía el apoyo de su tribu Jaguares, pues en la primera actividad lo eligieron como el integrante más débil, y desde ahí comenzó una especie de fricción con los demás.

Este domingo Gabo se convirtió en el primer eliminado de 'Survivor México'. Foto: Instagram

Este domingo, los integrantes de las tribus Halcones y Jaguares eligieron a los sentenciados, por lo que Bella de la Vega y Gabo debieron enfrentarse en un reto, del cual resultó perdedor Cuevas, por lo que su fuego se extinguió y tuvo que abandonar la competencia, pues aunque su capitán, el conductor Dany Cortés, tenía el tótem con el que podía salvarlo, decidió guardarlo para usarlo cuando un integrante clave esté en peligro de salir.

'Me dejé ganar'

Tras su salida, en entrevista para "Venga la Alegría", dijo que él siempre fue honesto, "yo no entré a tejer chambritas... ni a hacer relaciones públicas", aceptó que despreció a su tribu porque no lo dejaron mostrar sus capacidades en los juegos.

La tribu no me define a mí, yo vine a ser lo que soy, soy una persona transparente, tal vez ese fue mi error", dijo Gabo.

Compartió que antes de abandonar la competencia arregló sus diferencias con Kristal Silva y dijo que siempre la va a apoyar.

Reveló que Julio Barraza y Denisha le dijeron que si no salía en esta ocasión, lo iban a seguir nominando hasta que saliera y por eso se dejó perder en el reto ante Bella.

Gabo perdió ante Bella de la Vega en el reto de eliminación. Foto: Instagram

¿Quién es Gabo?

Gabriel Cuevas es un periodista de espectáculos, actualmente es reportero del programa matutino "Venga la Alegría", en sus inicios trabajó para los programas Fórmula Espectacular y Fórmula Dominical, de Grupo Fórmula, y es conocido por causar polémica.

Antes de su enfrentamiento con Bella, ella le recordó que le había 'declarado la guerra', se refería cuando la viuda del actor José Angel García publicó en redes selfies con el ataúd abierto del papá de Gael García y que Gabo la criticó y se burló de ella, sin embargo ella le dijo que le declaraba la paz y él le ofreció una disculpa.

La vez que hizo explotar a Eduardo Yáñez

El actor Eduardo Yáñez es conocido por su mal carácter y por encontronazos que ha tenido con la prensa, y Gabriel fue uno de los que le tocó enfrentarlo.

En su cuenta de Instagram, Gabo Cuevas publicó el video del momento en el que Eduardo Yáñez explotó contra él por acercarle demasiado el micrófono, sin embargo el galán de telenovelas ya estaba molesto por un cuestionamiento del periodista.

Hay que tener estómago para estar en esta profesión... Me conocen que ante cualquier tiburón siempre estoy firme, sin titubeos, sin miedos. Experiencias de Reportero", escribió junto al video del incómodo momento con Yáñez.

Gabriel Cuevas estudió en la Universidad de Periodismo y Arte en Radio y Televisión, de la cual egresó en 2009, tiene 32 años.

Gabo y Kristal Silva, del programa 'Venga la Alegría', entraron a 'Survivor México 2021'. Foto: Instagram