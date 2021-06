Ciudad de México.- Los participantes de “Survivor México” están siempre en riesgo de sufrir accidentes, y desafortunadamente, fue el caso de Kristal Silva, quien hace unos días sangró de sus labios tras un empujón de parte de Sargento.

Durante una competencia del programa que se transmite por Azteca Uno, Gary estaba tratando de llegar hasta la torre de madera de su oponente, mientras Sargento trataba de impedir su paso, sin embargo Gary pasó por una zona no permitida y al momento de que Sargento trató de derribarlo, terminó por golpear a la ex reina de belleza con toda su fuerza.

El accidente provocó que Kristal se golpeara tan grave en el rostro, que comenzó a sangrar del labio inferior, y aunque a lo largo del reality ha demostrado ser muy fuerte, esta vez lloró porque sintió un movimiento en uno de sus dientes, y mientras el paramédico la atendía, ella suplicó que la dejara verse el rostro y gritaba: “¿qué me hizo?”.

Kristal fue trasladada de emergencia en ambulancia hacia el hospital, en donde permaneció por una noche, mientras las tribus hicieron por primera vez una subasta de alimentos.

Aunque se rumoró que Kristal sería expulsada de “Survivor México” o que incluso ella misma había renunciado al programa, este 20 de junio fue expulsada Bárbara Falconi.

La conductora de “Venga la Alegría” defendió su lugar en la competencia aún con un parche en sus labios y la frustración de no poder verse al espejo, puesto que las reglas del programa así lo prohíben.

Aunque fue un accidente del que nadie es culpable, Sargento sabe que su empujón causó que Kristal se lastimara sus labios.

Realmente todo pasó muy rápido, no sabía que ella estaba ahí en la ruta que estábamos tomando Gary y yo, de hecho no sabía ni siquiera que se podía tomar por aquel rumbo. Me fui como el gato sobre el ratón y pues la atropellé sin querer", expresó.