Susana Zabaleta se burla de Paty Navidad y Bárbara de Regil

México.- Las cantantes Susana Zabaleta y Regina Orozco realizaron una rueda de prensa virtual en la que además de anunciar su próximo concierto ‘Andan sueltas’ de manera digital, se lanzaron en contra de las actrices Paty Navidad y Bárbara de Regil, por sus comentarios sobre el Covid-19 y el maltrato hacia la mujer.

Al ser cuestionadas por las declaraciones de Navidad en contra del Covid-19, Susana Zabaleta respondió que son declaraciones con falta de responsabilidad.

O sea imagínate, ¡qué miedo que digan que no existe el Covid!, Paty ya relájate por favor, respira hondo…”, y Regina agregó: “vamos al hospital por favor”.

Tomando el tema con más seriedad, Zabaleta calificó de terrible la postura de la actriz de la telenovela ‘Por ella soy Eva’, al asegurar en redes sociales que el Covid-19 es un invento.

A mí se me hace terrible que alguien pueda dar una declaración, sobre todo, se me hace nefasto que alguien pueda dar una declaración tan poco informada, o sea, no importa que hayan creado el virus, el virus existe, está matando gente y hay que tener mucho respeto a la gente”, recalcó Susana Zabaleta.