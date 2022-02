Susana Zavaleta recuerda el acoso que sufrió: ‘Actores asquerosos que te metían mano’

Ciudad de México.- Susana Zavaleta es una de las actrices y cantantes más reconocidas en México, ya que inició desde que su juventud. Aún se le recuerda en proyectos como Barbum, El violinista en el tejado y Don Quijote de la Mancha, obras que fueron montadas en la década de los ochenta.

Después del éxito en estas puestas en escena, Susana pronto le llegó la oportunidad de trabajar en la televisión, en la que protagonizó grandes telenovelas como "Milagro y magia", "La sombra del otro", "Pueblo chico infierno grande", "Por ella soy Eva", entre otras.

Haciendo una recapitulación de la carrera de la también cantante, su camino hacia la fama no fue nada fácil, ya que recientemente reveló durante una entrevista con el matutino Venga la alegría que en sus primeros años de carrera padeció de acoso en los diferentes proyectos en los que participó.

Recuerda que desde hombres que la tocaban sin su consentimiento, hasta productores que le decían que pagarían por su trabajo solo si salía a cenar con ellos.

La actriz originaria de Monclova, Coahuila, contó que en la década de los ochenta tuvo varios enfrentamientos con actrices a quienes llama “Perras, muchas perras del mal, horrendas, unas ya están muertas. Que bueno”, sentencia.

Actores asquerosos que te metían mano y no podías decir. ‘Este pinch* puerco me acaba de agarrar las nalgas’, no podías decir. Acuérdate que antes no existía eso. Entonces calladita te veías más bonita”, reveló.