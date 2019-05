Suzy Cortez muestra sus pronunciados atributos en transparente baby doll

Brasil.- La modelo brasiñela, Suzy Cortez le dio los buenos días a sus fans en un sexy baby doll blanco y transparente.

La Miss Bum Bum 2015, quien ha posado para prestigiosas revistas para caballeros, subió la fotografía a su cuenta de Instagram, la cual lleva 21 mil likes.

Good morning my babes! Fot a premium hor versión (link in bio)”, escribió Suzy Cortez, quien no dejó nada a la imaginación.

Los fans reaccionaron a la ardiente Suzy Cortez y le escribieron halagos como “Sensacional” , “Regálame un saludo Suzy”, y “ Maravillosa”.