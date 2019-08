Suzy Cortez se viste de sensual mujer araña para sus fans

Brasil.- A modo de animación, la modelo brasileña Suzy Cortez ahora se disfrazó de sensual Spiderwoman, donde lució el ya famoso atuendo entallado rojo que dejó ver el tamaño de su pronunciado trasero.

En la imagen, la bella modelo luce su cabellera suelta y un antifaz del súper héroe, pero versión mujer. Posa de espaldas para demostrar por qué es la favorita para ganar el polémico concurso “Miss Bumbum World 2019”, premio al mejor trasero del mundo, próximo a realizarse en septiembre próximo, por primera vez en México.

Suzy Cortez de 29 años de edad es la dueña del trasero más grande de Brasil, pues en 2015 fue coronada como “Miss Bumbum Brasil”.

Ella se disfrazó de este personaje para sus casi dos millones de seguidores, quienes le agradecieron esta peculiar fotografía en versión animada con la que desató los suspiros de sus miles de seguidores, quienes lograron darle 20 mil Me Gusta en el perfil de Instagram de la guapa ojiverde.

Incluso le comentaron que Marvel debía considerarla para ser una súper heroína.

Marvel needs to cast you as Spider-Woman”, “Espectacular, eso quedó fino”, “Demasiado hermosa”, “Serás mi héroe, hermosa eres Suzy”, le escriben sus seguidores.