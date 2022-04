Sylvia Pasquel explica cómo robaron las joyas a Silvia Pinal y por qué detuvieron a una enfermera

México.- Doña Silvia Pinal sufrió el robo de sus joyas en su propio hogar, y aunque en un principio no se dio a conocer cómo fue que los ladrones lograron su cometido, es su hija, Sylvia Pasquel, quien contó a detalle lo que pasó.

Este lunes por la tarde se informó del robo que ocurrió en la casa de la actriz Silvia Pinal en su casa en en Pedregal de San Ángel, y ahora se dan los detalles de cómo fue que los ladrones supuestamente engañaron a una enfermera, lo que podría ser parte de una extorsión, aunque no se descarta que la trabajadora pudiera haber sido cómplice.

Sylvia Pasquel aseguró que los ladrones se llevaron 'baratijas', pues las cosas de valor no las tienen en su hogar. Foto: Captura de video

Según contó Sylvia Pasquel ante las cámaras de "Ventaneando", que ella salió con su mamá y la enfermera que se quedó en casa dijo haber recibido la llamada de un hombre, quien le aseguró que Pasquel tenía un adeudo con él, y que para cubrirlo, había acordado darle varios objetos de valor de la casa de 'La Pinal'.

Pasquel explicó que pese a que le dijo a la enfermera que no hiciera caso y que no entregara nada, la trabajadora lo hizo, y como todo le parecía muy raro, le hablaron a la policía, al llegar los oficiales a la casa de doña Silvia, encontraron al cerrajero intentando abrir.

Así quedó la casa de doña Silvia Pinal tras el robo. Foto: Twitter

El robo fue cometido en la casa de la Última Diva del Cine de Oro este fin de semana, y Pasquel explicó por qué detuvieron a la enfermera y al cerrajero, mientras se hacen las investigaciones correspondientes.

El cerrajero y las enfermeras están en investigación, pero el personal de la casa de mi mamá no tiene nada que ver con este asunto. Se me hace demasiado ingenuo que (la enfermera) agarre las cosas y se las lleve muy obediente”, dijo.

Sin embargo, ese mismo día a Pasquel también intentaron extorsionarla, pues dice que le llamó una mujer haciéndose pasar por su sobrina Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, y desconoce cuáles eras sus intenciones, pero seguro está que nada buenas.

Las autoridades ya investigan los hechos, y hubo dos detenidos tras el robo a 'La Pinal'. Foto: Instagram

“Me hablaron por teléfono y me dijeron ‘Hola, tía, ¿cómo estás? Habla Frida’. Yo dije ‘Qué linda’, pero volteé a ver el teléfono y era un 81 no sé qué, pero mi sobrina vive en Miami y esa no es la clave. En ese momento bloqueé y colgué", explicó la actriz.