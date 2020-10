TRIVIA. ¡Miranda prepara fantástica historia! Gana boletos para su concierto virtual

Argentina.- Miranda! prepara una historia de ficción y telenovela para su show irrepetible de este 10 de octubre vía online.

En entrevista, Alejandro Sergi, compartió las novedades del espectáculo ‘Por Amar al amor’, la historia de una joven heroína que nació pobre, en un pueblo pequeño y que un día se marchó sola y sin dinero. Con la sabiduría de la naturaleza, sin relaciones ni amistades, está dispuesta a ganarse un lugar en la ciudad.

Estamos haciendo lo que mejor sabemos hacer, sacando cosas, generando ideas, esta telenovela musical tiene mucho que ver con eso, algo que en otra situación difícilmente tendríamos la oportunidad de realizar; estuvimos siempre fantaseando con hacer historias de nuestras canciones, de hecho, en nuestros videoclips a veces hay cosas de comedia musical, siempre fue un género que en lo personal me encantó”, dijo Alejandro Sergi, vía Zoom.

En colaboración con Celina Madeo, quien es gente de televisión de mucho tiempo en Argentina, que han hecho las telenovelas más icónicas en ese país, fue que se realizó este proyecto.

Desde sus orígenes, el grupo cautivó al público gracias a su inagotable producción de hits y melodías reconocidas. Su distinguida trayectoria resalta al observar sus logros, 7 premios MTV, 5 premios Gardel, 2 Gaviotas de Plata y 4 Antorchas en el festival Viña del Mar y vender más de un millón de discos, refrendan el rotundo éxito de Ale y Juliana.

Se transformó nuestra historia de vida, y tenemos muchos fanáticos dispuestos a escuchar lo que tenemos por decir, compartir, y eso es para valorar, digamos que no somos un artista nuevo que está luchando… sería muy tonto de nuestra parte quedarnos sin hacer nada, viendo cómo las cosas pasan, yo prefiero hacer, experimentar, buscar, porque eso es nuestro espíritu”, añadió.

Por el momento, Miranda se encuentra ocupado en nuevas canciones, no hay planes de hacer un streaming más, sino lanzar nuevos sencillos.

No puedo creer que ya vaya a terminar el año, no queda tiempo para otro streaming, la idea es hacer algo no sólo por el simple hecho de hacerlo, vamos a presentar otro videoclip más, que viene con una colaboración que es sorpresa; hay posibilidades de hacer un autoconcierto, y tal vez hagamos uno”.