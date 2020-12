TRIVIA. Noches de Metal presenta a ‘Here Comes The Kraken’ en un show virtual

México.- ‘Here Comes The Kraken’, el grupo más importante del deathcore mexicano, ofrecerá un energético y poderoso show en vivo vía streaming, este viernes, 4 de diciembre, a las 20:30 horas, a través de la plataforma Ticketmaster Live.

Para esta noche, la banda proveniente de Aguascalientes realizará el show Desde El Origen, donde tocarán de principio a fin su primer disco de estudio llamado ‘Here Comes The Kraken’ con el cual comenzaron su intenso legado como una de las bandas más representativas, queridas y respetadas del metal azteca.

Esta machacante y gigantesca producción, publicada el 28 de febrero de 2009, está compuesta por 10 agresivas canciones llenas de death metal y hardcore: ‘Its comming’, ‘Don’t fail me darko’, ‘Into the slaughter basement’, ‘Confessions of what I’ve done’, ‘Miss starving skeleton’, ‘Coplex’, ‘Underwater visions’, ‘The legend of the rent is way hardcore’, ‘From the deepest darkness’ y ‘I shawtrcwbky’.

Tras las cenizas de la banda ‘Antes del Accidente’, nació Here Comes The Kraken en el 2007. Bajo la premisa de crear composiciones en inglés y obtener un mayor reconocimiento a nivel internacional, sus integrantes subieron a su entonces página de Myspace uno de los primeros sencillos de su primer disco y obtuvieron en 24 horas más de mil reproducciones.

La noche de metal a cargo de ‘Here Comes The Kraken’ es la noche de este viernes 4 a partir de las 20:30 horas. Foto: Especial.

Esto los llevó a realizar su primer tour nacional y también grabaron el video del tema Don’t fail me Darko. Además, viajaron por vez primera al Viejo Continente, donde tocaron en países como Alemania, Bélgica, Austria, Holanda, Suiza, Eslovaquia, República Checa, Italia, España, entre otros.

Tiempo más tarde, repetirían la experiencia con sus giras The Omen Over Europe en el 2010 y Hate Across Europe en el 2013.

Su tercer disco de estudio, Hate, Greed & Death, fue mezclado por Ulrich Wild, quien ha trabajado con Deftones, Pantera, White Zombie, Breaking Benjamin y Static-X.

Asimismo, fue masterizado por Ted Jensen (Slipknot y Marilyn Manson). De este material, se desprendieron los sencillos Never regret y Nu beginning.

Una vez más, recorrieron Europa y Estados Unidos. Mientras que en México hicieron el mosh pit en el festival Vive Latino y fueron invitados para prender motores en el concierto que ofreció Avenged Sevenfold en el Palacio de los Deportes.

Para el 2018 llevaron su potente música a la Isla de Cuba. Más tarde, en 2019, visitaron Japón, y fueron parte del festival Rock al Parque de Colombia. Regresaron de nueva cuenta al Knotfest México y tuvieron una explosiva y delirante presentación en la primera edición del festival Domination.

Ahora, después de 8 largos años, la espera termina, y el cuarteto hidrocálido presentó su más reciente material de estudio que lleva por nombre H.C.T.K, que fue lanzado en el 2019 a través del sello 666mx Records. Como primer sencillo sonó el tema DRKGRL.

¿Cuándo es la fecha del concierto?

Here Comes The Kraken se encuentra listo para ofrecer una metralla contundente de su poder metalero en un concierto en el que la fecha pactada es el viernes, 4 de diciembre, a las 20:30 horas, a través de la plataforma de Ticketmaster Live.

