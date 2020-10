TRIVIA. Tokyo Ska Paradise Orchestra te invita a bailar vía streaming este jueves 15

Japón.- Los hijos pródigos del país del Sol Naciente, Tokyo Ska Paradise Orchestra, se encuentran más que listos para ofrecer un show vía streaming irrepetible.

La fecha pactada para bailar con la banda al ritmo de ska es mañana jueves, 15 de octubre, a las 20:00 horas, a través de la plataforma Ticketmaster Live.

Recientemente, el combo japonés lanzó su disco ‘Tokyo Ska Treasures’, un compilado conformado por 47 canciones y con el cual festejan 6 lustros de vida.

Como primer sencillo lanzaron el tema Good morning – Blue Daisy, que contó con la participación de la cantante nipona de pop Aiko.

Este tema fue compuesto por Oki Yuchi y Yakana Atsushi. Además, sus fieles fans se agasajaron con canciones como Paradise has no border, Forest burning beautifully, Galaxy and labyrinth, Peeled orange, All good ska is one, Wake up, Down beat stop, y más.

Con 30 años dentro de la industria musical, 21 álbumes lanzados hasta el momento y un gran camino recorrido, la Skapara, como también son conocidos, comenzó su andar en 1988.

La banda está integrada por nueve músicos, cuya popularidad ha crecido exponencialmente, no solo entre los fanáticos, sino también entre los músicos, la cual le ha concedido una gran credibilidad y reputación.

Su música tiene un toque único e inigualable, lo que los ha llevado a colaborar con diferentes artistas nipones e internacionales como Manu Chao, Los Auténticos Decadentes, Emicida, Inspector e iLe, entre otros.

La TSPO ha realizado presentaciones en más de 30 países y cuatro continentes que suman un total de 2 mil shows, todos llenos de energía y virtuosismo. Han participado en festivales de talla internacional como Coachella, Glastonbury, Rock al Parque, Vive Latino, Montreux Jazz Fest, entre otros.

En nuestro país, se han presentado en distintos foros y plazas que van desde Tijuana hasta Oaxaca. En alguna ocasión, Oki, tecladista, mencionó en una entrevista en suelo azteca, que el “nombre de Tokyo Ska Paradise Orchestra surgió porque son de Tokio, son devotos al ska y creen fervientemente que la música trae el paraíso al alma”.

Aspecto que se confirmó tiempo después en su canción Paradise has no border, que también dio nombre a su gira latinoamericana en el 2018.

La Tokyo Ska Paradise Orchestra regresa a México de manera virtual en lo que será un show Irrepetible.

TRIVIA

¡Gana boletos con AM!

Responde correctamente esta pregunta y manda tu respuesta al correo agonzalez@am.com.mx

¿Cómo se llama su más reciente disco?

¡Suerte! En caso de resultar ganador, te informaremos por el mismo medio y te daremos el acceso.