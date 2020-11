TRIVIA. Wolfmother ofrecerá un energético y poderoso show irrepetible, gana boletos

México.- Wolfmother, la banda australiana de hard rock que sorprendió al mundo con su potente sonido y energéticas presentaciones en vivo, y liderada por el carismático vocalista Andrew Stockdale, regresa a México de manera virtual para ofrecer toda su actitud y buen rock and roll en un show irrepetible.

La cita para disfrutar de los creadores de temas como ‘Joker and the thief’, ‘Woman’ y ‘New moon rising’ será este domingo, 8 de noviembre, a las 19:00 horas, a través de la plataforma Ticketmaster Live.

Recientemente, la banda lanzó en las plataformas digitales su nuevo sencillo ‘High on my own supply’, donde sorprendió a propios y extraños, ya que dejaron de lado su característico estilo lleno de stoner rock para dar paso a un sonido más electrónico, caracterizado por la presencia de piano midi, sintetizadores eufóricos y una voz más ardiente.

Su última aparición en la Ciudad de México fue el 20 de octubre de 2016 en el Plaza Condesa, cuando su Gipsy Caravan World Tour hizo una escala importante para presentar su cuarto disco de estudio, Victorious.

En 2019 regresaron de nueva cuenta al país, pero esta vez no tocaron en la capital mexicana, fueron parte de la de la segunda edición del festival Pulso en la ciudad de Querétaro.

En 2004, Wolfmother comenzó a sonar como uno de los acontecimientos musicales más importantes del momento gracias al lanzamiento de su EP homónimo.

Este material, que a decir de la crítica especializada es un perfecto balance entre el metal vintage y el stoner rock, alcanzó ventas superiores a las 10 mil copias.

Un año después, la banda se trasladó a Los Ángeles para trabajar con el productor Dave Sardy (Red Hot Chili Peppers, Marilyn Manson y Oasis) para grabar su álbum Wolfmother, lanzado en octubre de 2005.

El proyecto liderado por Andrew Stockdale regresó con buenos bríos a los escenarios con su cuarta producción, Victorious, probablemente uno de sus mejores trabajos hasta la fecha.

Esta nueva placa es un testimonio electrizante de la maestría y profundidad que Stockdale ha ido perfeccionando con el paso de los años, en esta ocasión bajo la batuta del dos veces ganador del Grammy, el productor Brendan O'Brien (Pearl Jam, Soundgarden, Bruce Springsteen).

Entre sus múltiples premios y nominaciones destacan el Grammy como Mejor Interpretación de Hard Rock por la canción Woman, así como 2 premios ARIA por Álbum Revelación y Mejor Disco de Rock.

